Israël-Hamas: à la Grande mosquée de Paris, l'imam appelle à "ne pas importer le conflit"

L'imam de la Grande mosquée de Paris a appelé à "ne pas importer" en France "le conflit en cours au Moyen-Orient", vendredi lors de son prêche pour la prière du vendredi.

L'imam n'a pas évoqué l'attaque meurtrière dans un collège-lycée de Arras, qui a coûté la vie à un enseignant, drame survenu peu de temps seulement avant son prêche.

"Il est impératif d'éviter les provocations, voire même des affrontements envers les communautés de différentes religions et croyances afin que nous puissions vivre en paix et en harmonie en France", a souligné l'imam Abdennour Tahraoui en référence à la situation au Proche-Orient. Revenant sur "l'attaque dévastatrice" du 7 octobre, il a déploré que "des civils (aient) été délibérément ciblés" et les services essentiels tels que l'électricité et l'eau "interrompus, plongeant ces personnes dans des conditions inhumaines, traitées comme des 'insectes'à écraser".

Soulignant la "vision humaniste" de l'Islam, il a averti que "la haine engendre la haine, et la violence engendre la violence". "C'est pourquoi nous devons la rejeter catégoriquement, car cela conduira à d'autres catastrophes, y compris dans notre propre pays", a ajouté l'imam.

Appelant à "l'arrêt immédiat de cette guerre haineuse", il a souligné que les prisonniers "doivent être traités de manière humaine, en préservant leur dignité" et "en respectant leur humanité".