Le grand rabbinat israélien autorise l’allumage de la radio ce Shabbat

Cette mesure très rare reflète le caractère exceptionnel de la situation vécue en Israël

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Le grand rabbinat israélien vient ainsi d’autoriser les Juifs orthodoxes à garder un poste de radio allumé ce Shabbat, alors que le pays est entré dans son septième jour de guerre.

La loi juive orthodoxe - halakha - est respectée à la lettre par les Juifs pratiquants. Elle interdit tout travail et toute création d’énergie comme l’allumage de l’électricité, la conduite ou encore la télévision durant le Shabbat.

La radio a pu donc être allumée ce vendredi soir, avant le coucher du soleil, jusqu’à la sortie du Shabbat demain soir.

Olivier Fitoussi/Flash90 Hommes juifs ultra-orthodoxes priant dans une synagogue de Jérusalem.

Le grand rabbinat israélien a également demandé aux fidèles de ne pas se rendre dans des synagogues éloignées des abris et de privilégier la prière individuelle plutôt que collective en cas de risque sécuritaire. Les trains et les transports publics, toujours à l’arrêt en Israël durant le Shabbat, seront également en service demain. Même chose pour la compagnie israélienne El Al, qui ne programme pas de vols les samedis en temps normal. El Al poursuivra ainsi demain ses vols spéciaux pour ramener les réservistes mobilisés de l’étranger vers Israël.

Le ministère israélien de la Défense et l'armée ont notifié à l'ONU que les Palestiniens du nord de la bande de Gaza devaient évacuer vers le sud dans les 24 heures, signe d'une opération terrestre probable et imminente. Jusqu'à présent, plus de 6 000 bombes ont été larguées sur la bande de Gaza. De nouvelles salves de roquettes ont été tirées toute la journée sur le sud, le centre et le nord. Tsahal a également bombardé le sud Liban alors que le Hezbollah a revendiqué des tirs sur le nord du pays.