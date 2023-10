Gaza: l'armée israélienne annonce avoir mené des incursions au sol "dans les dernières 24H"

Durant ces opérations, des efforts ont également été déployés "pour retrouver des personnes disparues", a ajouté l'armée

Les forces terrestres israéliennes ont mené des incursions au sol dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi l'armée, avant une offensive terrestre attendue dans ce territoire palestinien densément peuplé. L'infanterie et les forces blindées ont fouillé les zones et rassemblé des découvertes qui pourraient aider à localiser les infrastructures terroristes et les otages.

"Au cours des dernières 24 heures, les forces de l'armée israélienne ont mené des raids localisés à l'intérieur du territoire de la bande de Gaza" pour rechercher des "terroristes" et de "l'armement", précise un communiqué. Durant ces opérations, des efforts ont également été déployés "pour retrouver des personnes disparues", a ajouté l'armée.