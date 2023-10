"Face à cette tragédie indicible, il n'y a qu'une seule réponse possible : l'Europe se tient aux côtés d'Israël. Et Israël a le droit de se défendre"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré vendredi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou que l'Europe se tenait "aux côtés d'Israël", qui a "le droit de se défendre" face aux "atrocités commises par le Hamas".

"C'est l'attaque la plus abominable contre des Juifs depuis l'Holocauste", a-t-elle dit à Tel-Aviv, après s'être rendue au kibboutz de Kfar Aza, où des combattants du mouvement palestinien Hamas ont tué des dizaines de civils.

"Nous pensions que cela ne pourrait jamais se reproduire, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Face à cette tragédie indicible, il n'y a qu'une seule réponse possible: l'Europe se tient aux côtés d'Israël. Et Israël a le droit de se défendre", a poursuivi la responsable allemande. "Nous devons appeler par leur nom les atrocités commises par le Hamas. C'est du terrorisme. C'est un acte de guerre", a-t-elle souligné, affirmant que "le Hamas est seul responsable de ce qui se passe".

"Je sais que la réaction d'Israël montrera qu'il s'agit d'une démocratie", a encore estimé Mme von der Leyen, qui s'est rendue en Israël avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. Le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007, a lancé le 7 octobre à l'aube une attaque sans précédent contre Israël, lors de laquelle au moins 1.300 personnes, en grande majorité des civils, ont été tués. Le Hamas détient en outre environ 150 otages.

En riposte, Israël pilonne sans relâche le territoire palestinien contrôlé par le mouvement terroriste, où près de 1.800 personnes sont mortes, selon les autorités locales. Mme von der Leyen a précisé avoir été en contact ces derniers jours avec le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

"Le moment est venu de travailler encore plus étroitement avec Israël et les pays de la région pour la stabilité et contre le terrorisme", a-t-elle dit, appelant à "observer de très près ceux qui ont tout à gagner de la perpétuation du conflit au Moyen-Orient, comme l'Iran et la Russie".

La présidente de la Commission s'est aussi inquiétée de voir "les incidents antisémites à nouveau en hausse" en Europe.