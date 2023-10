Les plans du Hamas obtenus dans la poche d'un terroriste "d'une précision impressionnante"

Le Hamas a systématiquement recueilli des renseignements sur chaque kibboutz bordant la bande de Gaza, sur un plan obtenu par NBC News

Les plans du Hamas, le samedi meurtrier de l'attaque, ont été trouvés sur les corps des terroristes par des secouristes israéliens et communiqués à NBC News. Ils comprennent des cartes détaillées des sites ciblés dans le sud d'Israël le 7 octobre, et montrent que le Hamas avait parfaitement planifié la mort et la prise d'otage de civils mais aussi d'écoliers.

Une page portant la mention "Top Secret" décrit un plan d'attaque pour le kibboutz Kfar Sa'ad, sur lequel il est indiqué que "l'unité de combat 1" doit attaquer "la nouvelle école Da'at", tandis que "l'unité de combat 2" doit "récupérer des otages", "fouiller le centre de jeunesse Bnei Akiva" et "fouiller l'ancienne école Da'at".

27a L'une des jeunes femmes prises en otage dans le sud d'Israël avec son compagnon et emmenée à Gaza

Une autre page, intitulée "manœuvre top secrète", décrit un plan pour qu'une unité du Hamas sécurise le côté est de Kfar Sa'ad, tandis qu'une deuxième unité contrôlerait l'ouest. Il est écrit : "Tuer le plus grand nombre possible" et "Capturer des otages". D'autres ordres incluent l'encerclement d'un réfectoire et la détention d'otages à l'intérieur. Le plan détaillé de l'attaque de Kfar Sa'ad fait partie d'un ensemble de documents que les responsables israéliens sont en train d'analyser, selon une source au sein de l'armée israélienne et une autre au sein du gouvernement. La vidéo de surveillance de terroristes du Hamas entrant dans un kibboutz le 7 octobre montre des tactiques similaires à celles décrites dans les documents obtenus par NBC News.

Pour les responsables israéliens ces documents prouvent que le Hamas a systématiquement recueilli des renseignements sur chaque kibboutz bordant la bande de Gaza et a élaboré des plans d'attaque spécifiques pour chacun, en ciblant intentionnellement les femmes et les enfants.

"Le cabinet dentaire, le supermarché, le réfectoire, tout y est... ", a déclaré une source de l'armée israélienne. "Le niveau de précisions des plans ferait tomber la mâchoire de n'importe quel spécialiste du renseignement".