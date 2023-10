Israël/Otages disparus : des centaines de personnes protestent devant le ministère de la Défense

"Je souhaite simplement un changement de politique, la première chose à faire est de libérer les femmes et les enfants", a affirmé M. Brodtz

Des centaines de personnes se sont jointes samedi à une veillée devant le ministère de la défense à Tel-Aviv, à l'initiative d'un homme dont la femme et les trois enfants sont retenus en otage par des terroristes à Gaza. De nombreuses personnes ont dénoncé le gouvernement qu'elles considèrent comme "responsable" de la catastrophe.

https://twitter.com/i/web/status/1713163498157424660 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les terroristes du Hamas qui ont envahi les communautés du sud samedi dernier ont tué plus de 1 300 personnes et en ont pris 150 à 200 personnes en otage à Gaza, dont des bébés, des jeunes enfants, des femmes et des personnes âgées.

"Je me suis engagé dans l'armée et j'ai servi en tant que réserviste, j'aime mon pays", a déclaré M. Brodtz à la presse. "Je ne suis en colère contre personne, mais je souhaite simplement un changement de politique - la première chose à faire est de libérer les femmes et les enfants... Je pense qu'il n'y a aucun doute, ni de notre côté ni du leur, sur le fait que c'est la première chose à faire", a-t-il affirmé.

Avihai Brodtz, qui a survécu au massacre du kibboutz Kfar Aza, mais dont la femme Hagar et les trois enfants - Ofri, Yuval et Oriya - ont été enlevés par des terroristes, a commencé la veillée devant le quartier général de l'armée aux premières heures du samedi matin, et a promis d'y rester jusqu'à ce que les personnes enlevées soient ramenées en Israël.