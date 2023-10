Israël : Avigdor Lieberman, chef du parti Israel Beitenou, rejoint le gouvernement d'urgence

Lieberman avait posé comme condition à son entrée dans le gouvernement d'urgence l'élimination totale du Hamas dans la bande de Gaza

Le gouvernement d’urgence s’agrandit avec la participation d'Avigdor Lieberman, chef du parti Israel Beitenou, qui fera également partie du cabinet de sécurité.

Cette annonce suit la décision du parti Union nationale de Benny Gantz, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, de former ce gouvernement dans le contexte sécuritaire. Le parti Likoud a indiqué dans un communiqué publié samedi soir que "le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait invité le président d'Israël Beitenou à rejoindre sans délai le cabinet politique et de sécurité, ainsi qu'à ajouter un autre ministre issu de son parti au gouvernement".

Le fait qu'Avigdor Lieberman donne une indication très claire quant aux objectifs de la guerre lancée contre le Hamas, appelée à se développer dans les prochains jours avec une offensive terrestre et maritime. On sait en effet que le dirigeant du parti russophone de droite avait posé comme condition à son entrée dans le gouvernement d'urgence l'élimination totale du Hamas dans la bande de Gaza.