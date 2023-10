L'Iran menace Israël d'intervenir en cas d'incursion terrestre à Gaza

Une riposte iranienne transformerait le conflit entre Israël et le Hamas en guerre régionale

L'Iran a transmis samedi un message à Israël par l'intermédiaire des Nations Unies, affirmant qu'il serait contraint d'intervenir si l'opération de l'armée se poursuivait à Gaza, selon une source diplomatique.

Rencontrant à Beyrouth l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que Téhéran "possédait des lignes rouges" et qu'il serait contraint de réagir si elles étaient franchies. "l'Iran n'est pas intéressé à transformer le conflit à Gaza en une guerre régionale, et nous tentons d'obtenir la libération des citoyens kidnappés détenus par le Hamas. Mais si le conflit à Gaza se poursuit et s'il dégénère en une opération terrestre, nous serons obligés de réagir", a déclaré Hossein Amir Abdullahian.

Après sa rencontre avec le ministre iranien, l'envoyé de l'ONU s'est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, et avec d'autres responsables du gouvernement et leur a transmis le message.

Lors d'un point de presse à Beyrouth après sa rencontre avec le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le chef de la diplomatie iranienne a appelé Israël "à mettre fin sans délai à ses crimes de guerre", l'avertissant "qu'il pourrait être bientôt être trop tard". Précisant ses mises en garde, le ministre a assuré que le Hezbollah avait préparé "plusieurs scénarios d'escalade capables de provoquer un tremblement de terre en Israël".

L'ambassadeur d'Israel à l'ONU, Gilad Erdan, a fustigé la rencontre entre Hossein Amir Abdullahian et Tor Wennesland, accusant ce dernier de ne pas avoir condamné l'Iran, ni relevé son implication dans les attaques du Hamas. En réaction, l'envoyé israélien a annoncé rompre tout lien avec l'envoyé onusien, jusqu'à nouvel ordre.

Une riposte iranienne – que ce soit directement, par le biais des milices en Syrie et en Irak, ou en soutenant l’entrée du Hezbollah dans les combats – transformerait la crise actuelle à Gaza en une guerre régionale.