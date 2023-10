Le Sénat va adopter une résolution bipartite pour s'engager à soutenir Israël

Le Sénat américain va adopter en début de semaine prochaine une résolution bipartite condamnant les attaques du Hamas et s'engageant à soutenir les efforts militaires d'Israël. C'est ce qu'a annoncé Chuck Schumer, le chef de la majorité démocrate au Sénat, qui se trouve en visite en Israël et a rencontré des responsables militaires, économiques et humanitaires. Cette mesure a pour but "de rassembler le meilleur paquet d'aide financière possible pour Israël afin de contribuer à l'élimination du Hamas. Si le Hamas subsiste, cela pourrait se reproduire. Nous devons éliminer cette menace", a-t-il déclaré.