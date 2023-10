Les ennemis d'Israël se réunissent au Qatar

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s'est entretenu à Doha avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian

Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s'est entretenu samedi à Doha avec le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Hossein Amir Abdollahian, selon Al-Jazeera. Une rencontre hautement sensible, alors que des informations contradictoires filtrent sur le degré d'implication de l'Iran dans l'attaque surprise du Hamas il y a environ huit jours.

Dans un communiqué, le Hamas a indiqué que Haniyeh a exposé "les motifs qui ont conduit au lancement de l’opération Déluge d'Al-Aqsa", en particulier "les agissements de l'occupation à Jérusalem notamment dans la mosquée Al-Aqsa, ainsi que les tentatives de judaïsation et de division de la ville sainte". Le chef du bureau politique du Hamas a souligné que l’opération "Déluge d’Al-Aqsa" marque "un tournant dans l’histoire de la cause et de la résistance palestiniennes". De son côté, Abdollahian a transmis à Haniyeh les informations recueillies lors de sa tournée dans la région et de ses rencontres avec différents représentants et organisations pour mettre fin aux raids sur Gaza.

Dans le même temps, la délégation iranienne aux Nations unies a publié, sur son compte Twitter, des accusations graves contre Israël, l'accusant de "crimes de guerre et de meurtres de masse" dans la bande de Gaza. "Si cela n'est pas arrêté immédiatement, la situation pourrait échapper à tout contrôle, avec des conséquences graves", ont-ils averti. Depuis le début du conflit, le régime iranien intensifie ses efforts diplomatiques, ne cachant pas sa tentative de rallier le monde arabe à la poursuite de la guerre menée par le Hamas - et peut-être aussi par le Hezbollah - contre Israël.

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a déjà eu une conversation téléphonique avec le président syrien Bachar al-Assad, ainsi qu'avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, pour la première fois depuis la normalisation des relations entre les deux pays. Après cette conversation historique, vendredi soir, Reuters a rapporté que l'Arabie saoudite avait gelé les discussions pour la normalisation des relations avec Israël. Ben Salmane, lui-même, a déclaré que le royaume conduisait "d'incessants efforts régionaux et internationaux pour arrêter l'escalade continue". Il a souligné la position ferme de l'Arabie saoudite aux côtés du peuple palestinien, "afin de parvenir à une paix juste et globale".