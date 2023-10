Joe Biden : "le Hamas utilise des innocents à Gaza comme boucliers humains"

Le président américain s'est entretenu pour la première fois depuis le début du conflit avec Mahmoud Abbas

Le président américain Joe Biden a parlé samedi soir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, les exhortant à permettre l'entrée d'une aide humanitaire dans la région et affirmant son soutien aux efforts visant à protéger les civils. Biden a également accusé le Hamas d'utiliser des civils palestiniens comme boucliers pour se protéger des représailles israéliennes.

Lors d'un dîner de la Human Rights Campaign samedi à Washington, Biden a lié la crise humanitaire à Gaza aux actions du Hamas, le groupe terroriste qui contrôle la bande depuis sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État sanglant en 2007. " Il y a une semaine, nous avons été témoins d'un acte de haine tragique, le plus meurtrier envers le peuple juif depuis l'Holocauste", a déclaré Biden, faisant référence aux 1 300 victimes des attaques terroristes du Hamas, et aux enfants et grands-parents qui ont été enlevés et retenus en otage par le groupe palestinien. "Face à la crise humanitaire à Gaza, de nombreuses familles palestiniennes innocentes, qui n'ont aucun lien avec le Hamas, se retrouvent malheureusement utilisées comme boucliers humains", a-t-il dit. "Nous devons rejeter la haine sous toutes ses formes."

Lors de leur premier échange téléphonique depuis l'attaque du Hamas, Biden et Abbas, leader de l'Autorité palestinienne, ont discuté du soutien aux Palestiniens, particulièrement à Gaza. Biden a exprimé sa position, selon laquelle le Hamas ne représente pas les aspirations palestiniennes à la dignité et à l'autodétermination. Abbas, selon l'agence WAFA, a insisté auprès de Biden sur l'importance de mettre un terme aux hostilités et de respecter le droit international humanitaire, tout en appelant à l'établissement de couloirs humanitaires pour acheminer des ressources essentielles à Gaza.

Lors de leur cinquième échange téléphonique depuis le début des hostilités, Biden a réitéré à Netanyahou le soutien sans faille des États-Unis envers Israël et a partagé les initiatives prises pour assurer l'accès des civils à des besoins essentiels. En réponse, Netanyahou a exprimé sa gratitude pour ce soutien américain et a mentionné les récentes visites d'Antony Blinken et Lloyd Austin, ce dernier ayant confirmé l'envoi d'un deuxième porte-avions pour soutenir Israël et dissuader d'éventuelles interventions de l'Iran et du Hezbollah.