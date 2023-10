Des dizaines de milliers de soldats israéliens entreront à Gaza, une offensive sans précédent

Les terroristes se préparent depuis des mois à cette incursion, puisqu’en perpétrant leurs massacres, ils savaient que la riposte israélienne serait impitoyable

Des dizaines de milliers de soldats se tiennent désormais prêts à entrer dans Gaza. Un “tsunami” militaire contre le Hamas. Même l’opération militaire de 2014 n’a rien à voir avec l’ampleur de l’offensive qui se prépare. Quelques incursions ont d’ores et déjà été menées par l’armée israélienne ces derniers jours, principalement afin de mettre en place les postes de commandement avancés, essentiels à la conduite des opérations car intermédiaires entre le haut commandement et le terrain. Au moment de la rédaction de ces lignes, des exercices de tir et des vérifications de matériel sont en cours.

JACK GUEZ / AFP Des véhicules de combat d'infanterie (IFV) de l'armée israélienne se déploient le long de la frontière avec la bande de Gaza, dans le sud d'Israël, le 13 octobre 2023

Toutes les caractéristiques opérationnelles et stratégiques des opérations sont en cours d’approbation au niveau des échelons supérieurs, pour chaque unité. Tsahal attend désormais le moment le plus propice, comme il se doit, pour frapper selon les conditions du terrain. Rien de “top secret” ici... L’armée israélienne attend également de savoir où en est l’évacuation des habitants civils innocents du nord Gaza. Jusqu’à présent, il y a un problème : les deux axes principaux indiqués suggérés aux habitants pour partir sans risquer d'être bombardés sont bloqués par le Hamas, qui cherche à empêcher les habitants de s’en aller et à les utiliser comme boucliers humains.

MAHMUD HAMS / AFP Des Palestiniens quittent la ville de Gaza avec leurs biens pour fuir leurs maisons suite à l'avertissement de l'armée israélienne, le 13 octobre 2023

Il est certain que les terroristes travaillent depuis des mois à cette incursion, puisqu’en perpétrant leurs massacres, ils savaient que la riposte israélienne serait impitoyable. Et ils sont préparés : tireurs embusqués, mines, obstacles contre les véhicules et bien plus. Mais nous aussi, nous avons des surprises auxquelles ils ne s’attendent pas.

S’agissant des otages, il y aura bien évidemment des opérations pour tenter de les récupérer. Rappelons ici qu’environ 70% d'entre eux sont aux mains du Hamas, le reste sont détenus par le Jihad islamique et des petites factions affiliées à Daech et Al-Qaïda. D’après les interrogatoires menés par le Shin Bet auprès des terroristes capturés, Israël possède des renseignements qui offrent des opportunités opérationnelles pour tenter de libérer certains d'entre eux.

Quid du front nord ?

Sur le front nord, nous en sommes encore au niveau du test, que le Hezbollah impose aux Israéliens, avec un nouveau théâtre d'opérations en Syrie en préparation. L’arrivée en provenance d’Irak de renforts en milices shiites pro-iraniennes renforce cette présence hostile au sud de la Syrie. Dans les deux cas, une réflexion s’impose au niveau des nations qui abritent ces terroristes comme le Liban, nation faillie avec un gouvernement fantoche, qui n’a aucune emprise sur le Hezbollah. C’est ainsi tout le Liban qui pourrait en faire les frais, de même que la Syrie, avec des dégâts énormes.

Jacob Mattingly / Département de la défense des États-Unis / AFP Le plus grand porte-avions du monde, l'USS Gerald R. Ford, navigue en Méditerranée orientale, le 11 octobre 2023.

Tous les scénarios sont sur la table : Israël pourrait par exemple frapper un grand coup dans le nord, à caractère préventif, pour rétablir un effet de dissuasion que nous avons perdu à Gaza par exemple.

Israël doit montrer à Nasrallah que nous n’avons pas peur de lui

En parallèle, l’envoi de deux porte-avions en provenance de la première puissance du monde, les États-Unis, doit bien faire réfléchir en ce moment Monsieur Nasrallah. La détermination absolue de Joe Biden en faveur d’Israël nous donne dans tous les cas une défense anti-aérienne accrue. Les Américains nous aideront dans un premier temps à nous protéger contre toute éventuelle attaque, mais s’ils voient que nous sommes en danger ils interviendront avec du matériel sophistiqué. Et croyez-moi, ils en ont.