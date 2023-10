Israël/Gaza : les avocats de Genève se mobilisent pour le respect des droits humains

Un collectif d'avocats de la capitale du droit humanitaire publie une vidéo pour défendre le droit, la libération des otages et la protection des civils

Face au sort des populations civiles d'Israël et de Gaza, les avocats de Genève ont publié une prise de position sous forme de vidéo. Le collectif souhaite ainsi rappeler l'importance du respect du droit humanitaire, tout en appelant à la libération des otages et à la protection des civils.

Les avocats genevois qui se sont joints à cette initiative souhaitent ainsi “rappeler ces principes fondamentaux de l’Humanité", depuis la ville garante des quatre Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels contenant les règles essentielles du droit international humanitaire - et siège européen de l’ONU.

AP Photo/Hatem Moussa Des Palestiniens fuient le nord de Gaza vers le sud après que l'armée israélienne a émis un avertissement d'évacuation, vendredi 13 octobre 2023.

Dans un communiqué, le collectif d’avocats réunissant certains ténors du barreau comme Yaël Hayat, rappelle que “Le drame qui se produit sous nos yeux en Israël et à Gaza nous concerne toutes et tous, en tant que citoyens du monde. À l’aune de la très récente déclaration de la Présidente du Comité International de la Croix Rouge, les Conventions de Genève interdisent la prise d’otage et les mauvais traitements et imposent la protection des civils”.

Et le collectif de rajouter que l’enjeu désormais est de “retenir le cours inexorable de cette folie et de préserver l’humanité par la libération des otages, la protection des populations civiles, le respect des droits humains”

Plainte pénale suite à des tags antisémites

La situation dramatique au Moyen-Orient a également des répercussions à Genève, où de nombreux tags antisémites ont été répertoriés depuis une semaine. "Les murs de la cité n’ont sans doute jamais vu autant de tags tombant sous le coup de la loi pénale que ces derniers jours". Dans un communiqué, la ville de Genève précise que depuis l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël, une cinquantaine de tags souvent antisémites ont déjà été effacés par l’équipe spécialisée des services municipaux.

"Ces actes sont complètement inacceptables et mon département va déposer plainte en espérant que les auteurs de ces tags racistes et antisémites qui constituent une violation pénale et un dommage à la propriété soient confondus par la police", a souligné Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la ville.

"J’ai demandé à la police municipale de renforcer ses patrouilles dans les secteurs

sensibles et la police cantonale a aussi été sollicitée", a-t-elle rajouté.