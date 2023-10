Israël : "Ce sera une guerre meurtrière qui changera la réalité à jamais" (Yoav Gallant)

Yoav Gallant a déclaré avoir mobilisé tous les services de renseignements pour retrouver les otages

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a fait une déclaration aux médias dimanche depuis la frontière avec la bande de Gaza, quelques heures avant l'incursion terrestre à Gaza contre le Hamas. "C'est une guerre entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, et elle sera meurtrière mais elle changera la situation pour toujours".

"J'ai vu, j'ai enquêté, j'ai étudié les événements qui se sont déroulés ici ces derniers jours et surtout samedi 7 octobre. Ce que j'ai vu ici, ce sont des démonstrations d'héroïsme de la part de soldats et de femmes soldats, d'hommes et de femmes, de tous ces gens ensemble. Ils ont protégé l'État d'Israël avec leurs corps et ont protégé la vie des habitants qui se trouvaient dans les villes et les villages", a déclaré Gallant.

"Le courage des combattants qui ont attaqué à mains nues, parfois avec des grenades, avec des armes qu'ils ont récupérées auprès des terroristes, avec du matériel qu'ils ont ramené de chez eux sous l'impulsion du moment, tout cela est extrêmement impressionnant."

"Des bêtes sauvages ont assassiné nos soldats, nos enfants, nos citoyens. Les combattants de Tsahal, avec l'armée de l'air, le personnel des services de renseignement et de la marine, élimineront le Hamas", a-t-il assuré.

"Nous atteindrons toutes les infrastructures terroristes, nous atteindrons tous les tunnels, nous atteindrons tous les agents du Hamas, nous ne terminerons pas la mission sans les avoir anéantis. Ce sera une guerre puissante et meurtrière, ce sera une guerre précise et ce sera une guerre qui changera la situation pour toujours", a affirmé Gallant.

"La nation d'Israël a subi un coup dur. Nous sommes tous, dans nos cœurs, avec les membres des familles endeuillées et ceux qui recherchent leurs proches. Nous mettons tout en œuvre pour les localiser même dans cette grande complexité. J'ai mis en place une équipe très solide composée de toutes nos agences de renseignement et de toutes les organisations de sécurité qui travaillent jour et nuit pour tenter de récupérer des informations. Cet effort se déroule en même temps que l'effort de guerre et nous réussirons ces deux missions", a-t-il conclu.