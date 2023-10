Israël : Quentin Tarantino a rendu visite aux soldats et familles du sud

Le réalisateur américain partage sa vie entre Ramat Aviv en Israël et Los Angeles

Le célèbre cinéaste Quentin Tarantino s'est rendu ans le sud d'Israël fortement touché par la guerre menée par le Hamas depuis le 7 octobre, qui a fait plus de 1400 morts et près de 4000 blessés. Il a notamment rendu visite aux soldats et aux habitants des villes du sud.

Sur les réseaux sociaux on peut apercevoir les selfies qu'il a partagé avec les habitants, pour leur apporter le réconfort nécessaire alors qu'Israël vit l'un des pires moments de son histoire.

Plusieurs villes du sud d'Israël ont notamment été évacuées alors que l'armée israélienne se prépare à une incursion terrestre sans précédent à Gaza.

Sur Tiktok les fans peuvent notamment visionner la vidéo intitulée "Tarantino in Sde Boker : Un moment excitant au milieu de toute cette merde".

Marié depuis 2018 à la chanteuse israélienne Daniella Pick dont il a deux enfants, le réalisateur américain partage sa vie entre Ramat Aviv en Israël et Los Angeles.