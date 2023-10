L'Egypte veut un sommet sur "l'avenir de la cause palestinienne"

Pour le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un tel "déplacement" de population est une "deuxième Nakba"

Les autorités égyptiennes ont dit dimanche "lancer l'invitation à un sommet régional et international sur l'avenir de la cause palestinienne", peu avant l'arrivée au Caire du secrétaire d'Etat américain en tournée régionale.

Au moment où le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza et Israël sont en guerre ouverte et que le conflit menace de s'étendre au-delà, le Conseil de la sécurité nationale n'a pas précisé le calendrier et la liste des participants à ce sommet.

L'Egypte, médiateur historique entre Palestiniens et Israéliens, est le premier pays arabe à avoir reconnu Israël. Alors que l'armée israélienne a ordonné vendredi aux 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza de partir vers le sud, le Conseil de la sécurité national, chapeauté par le président Abdel Fattah al-Sissi, a affirmé "refuser le déplacement de population qui vise à en finir avec la cause palestinienne aux dépends des pays voisins", selon la présidence.

Pour le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un tel "déplacement" est une "deuxième Nakba".