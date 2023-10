Israël : la présentatrice Arabe israélienne Lucy Aharish sauve des familles du massacre du Hamas

Deux familles sont restées bloquées dans un abri pendant des heures à Kfar Aza

La présentatrice Arabe israélienne de Channel 13, Lucy Ahrish, a sauvé deux familles de la barbarie du Hamas samedi dernier dans les villes du sud d'Israël. Samedi matin, alors que les terroristes pénétraient dans les maisons israéliennes du sud du pays, elle a reçu un appel concernant des habitants assiégés chez eux, à Kfar Aza, pendant que les terroristes tentaient d'entrer. Elle a alors agi avec détermination jusqu'à ce que ces habitants soient secourus.

Les détails sont fournis par Sharon Shimoni qui a publié un post sur Facebook à ce sujet. "Le 7 octobre maudit, mon frère a reçu un message de la femme de son meilleur ami : ils se cachent dans l'abri dans une maison, dans le Kibboutz Kfa Aza, avec leurs amis de Césarée. Il y a des terroristes dans la maison et ils tiennent la poignée de l'abri fermement vers le haut", raconte Sharon.

"Ils ne se doutaient pas à ce moment-là que cette poignée de porte allait devenir l'objet d'une véritable torture pendant six heures, alors que les deux familles étaient blotties dans l'abri sans air pour respirer. Seule l’odeur du feu pénètre de l’extérieur, et une peur existentielle s'est emparée d'eux. Et pendant tout ce temps, les terroristes tentaient sans relâche d’enfoncer la porte, même à coups de balles. Et personne n'est venu à leur secours".

Shimoni raconte comment Lucy est intervenue en mobilisant son mari, l'acteur très célèbre de Fauda Tzahi Halevi, et les membres de son unité de réserviste. "Lucy ne s'est pas contentée de transmettre des informations, elle a mené une réelle opération de sauvetage en privé. Elle a donné aux équipes de son mari un emplacement précis et est restée en contact avec eux et mon frère en ligne pendant toute l'opération", raconte Sharon.

"Elle a prié comme une mère prie pour ses enfants et a retenu son souffle jusqu'au moment où les terroristes ont été éliminés et les deux familles libérées. C'est seulement à cet instant, pour la première fois, qu'elle s'est laissée aller- en pleurant, elle a annoncé à mon frère la bonne nouvelle. Tu es mon héroïne, Lucy."

Lucy a également fait passer un message sur Channel 13 pour s’adresser au monde entier dans un monologue en anglais sur la situation actuelle en Israël. "Je m'excuse d'utiliser mon micro pour envoyer un message au monde, mais en tant que journaliste, c'est ma seule arme", a-t-elle dit.

https://twitter.com/i/web/status/1712053673549865329

"Le Hamas a kidnappé et pris en otage des bébés, des enfants, des adultes, des femmes et des hommes innocents, le Hamas a tiré des milliers de roquettes et de missiles sur des innocents, des citoyens, des résidents de la souveraineté israélienne, et nous, citoyens de l'État d'Israël, nous tous, de droite et de gauche, laïcs et religieux, juifs, chrétiens, druzes, musulmans, minorités et immigrés du monde entier sommes unis dans ce combat. Nous nous battons pour nos vies, pour notre avenir et surtout pour celui de nos enfants", a affirmé Lucy devant les téléspectateurs.

Plus de 1400 personnes ont perdu la vie en Israël dans les atrocités du Hamas depuis le 7 octobre. Israël se prépare à une incursion terrestre sans précédent.