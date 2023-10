Israël : "Six membres de ma famille dont mes deux enfants sont à Gaza" (témoignage)

"Je ne sais pas si mon bébé de neuf mois a mangé ou bu"

Six proches de Yifat Zeiler, qui habitaient à Nir Oz en bordure de Gaza sont portés disparus depuis samedi 7 octobre. Ce jour maudit où le Hamas a fait irruption dans les villes du sud d'Israël, commettant des massacres indiscibles causant la mort de centaines de personnes. Huit jours après, Yifat ne sait toujours pas ce qui est arrivé à son mari Jordan, à ses enfants en bas âges Kfir et Ariel, à ses oncles Yossi et Margit et à sa cousine Shiri. Aucune autorité compétente n'a pris contact avec Yifat pour ne serait-ce que lui donner une information au sujet de ses proches. Près de 200 Israéliens ont été emmenés à Gaza par le Hamas.

"La sœur de Shiri, Dana, m'a appelé. Elle était dans l'abri avec ses enfants et son mari chez eux et elle m'a dit : il s'est passé quelque chose, ne panique pas.' Je vais te parler bientôt'. Puis plus rien. Nous nous sentons seuls. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers nous. Je pense que depuis samedi dernier, j'ai été interviewée par plus de 80 médias différents", affirme Yifat à Channel 12.

"C'est ma famille, mais c'est l'histoire de tout le monde. Je les veux à la maison. La situation est compliquée et je demande à chacun de ravaler son ego. Je suis une femme de militaire et certainement pas une politicienne, je suis une citoyenne dont la moitié de la famille est actuellement à Gaza - un bébé de 9 mois, dont je ne sais pas s'il a mangé ou bu. Il ne mange toujours pas correctement les aliments solides", a-t-elle conclu.