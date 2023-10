Netanyahou rencontre les familles des otages

L'incursion terrestre à Gaza est imminente

Les représentants du Forum des familles des personnes kidnappées et disparues ont rencontré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les familles d'otages à Gaza, ont exigé du gouvernement qu'il aille jusqu'au bout de la riposte jusqu'à la victoire de la guerre. Près de 200 otages ont été enlevés par le Hamas samedi 7 octobre.

Les familles d'otages ont remercié Netanyahou pour la réunion et l'ont appelé à être déterminé dans la guerre, à éliminer tous les terroristes du Hamas où qu'ils se trouvent, à sauver les personnes enlevées et à nettoyer complètement la bande de Gaza de ses armes et d'amener le contrôle israélien total sur l'ensemble du territoire de la bande de Gaza.

Par ailleurs, le commissaire chargé des personnes enlevées et disparues, le général de brigade Gal Hirsh, a annoncé qu'une équipe dédiée d'environ 200 officiers, hommes et femmes, de la réserve avait été constituée dans le but d'établir un contact personnel et direct avec les familles des victimes et des disparus.

Les officiers suivront une formation dédiée à la mission et iront à la rencontre des familles. Dans le même temps, les efforts pour obtenir toutes les informations sur les personnes enlevées et disparues se poursuivent sans relâche.

