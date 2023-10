"Je me suis caché dans un buisson pendant des heures, au milieu d'un champ de bataille" (Din Tesler, rescapé de la rave party sur i24NEWS)

"J'ai vu des gens courir et tomber peu à peu sous les balles"

Le jeune Din Tesler, rescapé du massacre du Hamas à la rave party de Reim dans le sud d'Israël samedi 7 octobre, a témoigné sur i24NEWS dimanche soir. Légèrement blessé, il s'en est sorti miraculeusement tandis que son ami Bar a été enlevé par le Hamas et emmené à Gaza. Les deux jeunes hommes étaient responsables de la sécurité du festival.

"Vers 7h du matin, lorsque les roquettes ont commencé à tomber de Gaza nous avons reçu un appel nous demandant d'évacuer les participants, le plus rapidement possible. On a crié à tout le monde de partir et 30 minutes après, on nous a dit qu'il fallait mettre en place un axe de sortie de secours car il y avait trop de monde", a-t-il raconté.

Peu de temps après, Din a compris que des terroristes avaient envahi le site du festival où la fête battait son plein.

"J'ai vu une fille qui saignait de la tête et elle me raconte avoir été attaquée, c'est alors que j'ai appelé les secours pour qu'ils envoient une ambulance. C'est à ce moment-là que nous comprenons que les victimes sont nombreuses. Bar et moi avons mené les blessés vers les ambulances et nous avons ouvert d'autres sorties de secours avant de voir des véhicules avec des terroristes qui ont ouvert le feu. Nous étions à 200 mètres de ces terroristes qui nous ont tiré dessus", a-t-il poursuvi.

"J'ai vu des gens courir et tomber peu à peu sous les balles. Je suis retourné vers le site du festival pour demander de l'aide. J'ai appelé des amis de l'armée pour qu'ils viennent en renfort et on comprend qu'on est encerclés de tous les côtés. J'ai sauté dans un cactus et j'ai demandé de l'aide via mon téléphone, j'étais seul de nombreuses heures, j'entendais les tirs, les roquettes et je comprenais que c'était vraiment une situation de guerre", raconte le jeune homme.

Vers 13h, Din n'avait plus de batterie et des terroristes sont rentrés dans le buisson où il se cachait. "Par miracle, soit ils ne m'ont pas vu, soit ils m'ont ignoré, j'étais sûr de mourir et je l'ai accepté. J'étais sur un champ de bataille, déshydraté j'ai commencé à avoir des hallucinations, je n'avais rien bu depuis des heures alors qu'il faisait une chaleur terrible. Je me suis dit voilà, c'est fini je vais mourir ici, la nuit est tombée. Je suis sorti de ma cachette et j'ai fait signe à un hélicoptère, personne ne me voyait. Je préférais mourir plutôt que de rester seul la-bàs la nuit",

"J'ai fait ma prière et j'ai couru dans une direction pendant 20 minutes, puis j'ai vu les phares d'une voiture, et j'ai crié à l'aide. Dieu merci, c'étaient deux officiers de l'armée, j'ai pu boire, appeler mes proches et c'est là que j'ai compris que j'avais été sauvé", a-t-il conclu.

Son ami Bar n'a pas eu la même chance et est toujours retenu captif par les terroristes du Hamas.