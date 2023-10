La France apporte "du renseignement" à Israël (ministre de la Défense)

La présidence de la République a appelé samedi une nouvelle fois à prendre "toutes les mesures qui permettent d'épargner les civils"

La France apporte "du renseignement" à Israël, a indiqué le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, dans un entretien pour les journaux du groupe Ebra publié dimanche soir.

Paris a assuré samedi ne pas avoir été sollicitée pour fournir de l'aide militaire à Israël et qu'il n'était "pas question" pour la France de se joindre à des opérations militaires.

"Le renseignement fourni l'est dans le cadre du partenariat habituel entre nos deux pays", a précisé le ministre français.

"Nous avons malheureusement une longue expérience en matière de lutte antiterroriste et nos services de renseignements disposent de moyens et de capteurs particulièrement performants", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

Le ministre a indiqué qu'il échangera avec son homologue israélien "la semaine prochaine". Réaffirmant qu'"Israël a le droit de se défendre et lutter contre les groupes terroristes qui l'ont frappé", la présidence de la République a appelé samedi une nouvelle fois à prendre "toutes les mesures qui permettent d'épargner les civils" alors qu'Israël mène des bombardements intenses sur la bande de Gaza en riposte à l'attaque du Hamas.