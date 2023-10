Israël : élimination d'un chef du Hamas à Gaza

Tsahal se prépare à une incursion terrestre de grande ampleur à Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche soir que Ma'taz Eid, le commandant du district sud de la sécurité nationale du Hamas, a été éliminé lors des frappes de Tsahal dans la bande de Gaza.

Des avions de combat, des hélicoptères et des avions de Tsahal ont attaqué environ 250 cibles militaires du Hamas, la plupart dans le nord de la bande de Gaza. La population gazaouie du nord a été invitée à se déplacer vers le sud en raison des bombardements intensifs et de l'incursion terrestre imminente en riposte à l'offensive menée par le Hamas depuis le 7 octobre contre Israël.

En outre, des dizaines de quartiers généraux militaires, des postes d'observation ainsi que plusieurs positions de lancement de roquettes du Hamas et du Jihad islamique ont été détruits.

L'armée israélienne mène une riposte de grande ampleur à Gaza visant à éradiquer le Hamas dont les attaques ont fait plus de 1400 morts en Israël. Des civils dont des bébés et des soldats ont été massacrés dans les villes du sud d'Israël dans des tueries de masse, dont une dans un festival de musique à Reim. En outre, près de 200 personnes ont été prises en otage et emmenées à Gaza.