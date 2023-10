"Papa, ils nous tirent dessus, ils nous tuent !" : un père d'otages témoin de l'horreur par téléphone

"Nous espérons que tous les pays du monde comprennent maintenant qui est le Hamas, et qu'ils feront entendre leur voix pour exiger la libération des otages"

"Papa ils nous tirent dessus !!! Ils sont en train de nous tuer !!! Papa, je t'aime ! Nous sommes dans la voiture et nous ne pouvons pas en sortir !" La dernière conversation de Mia avec son père, glaçante, a été intégralement enregistrée. Quelques instants après ces cris de terreur, la jeune femme de 21 ans a été enlevée avec son frère itay, 18 ans, par les hommes du Hamas, alors qu'ils se trouvaient au festival de musique Nova. Leurs parents, Ilan et Mirit Regev, ont témoigné sur i24NEWS.

"Ma fille a subi l'agression du Hamas alors qu'elle me parlait au téléphone. J'étais complètement impuissant, je n'ai rien pu faire pour eux", se lamente Ilan, leur père. "Depuis qu'ils ont été enlevés, nous n'avons pas de repos. C'est une situation inimaginable. Néanmoins, nous gardons l'espoir qu'ils finiront par rentrer à la maison."

Pour cela, Ilan et Mirit misent beaucoup sur la pression internationale. Ils implorent gouvernements et sociétés civiles du monde entier de faire entendre leurs voix en ce sens.

"Nous espérons que tous les pays du monde comprennent maintenant qui est le Hamas, et qu'ils feront entendre leur voix pour exiger la libération des otages. Il faut tout faire pour ramener ces enfants à la maison, et le plus vite possible", dit Ilan.

"Le monde entier doit entendre le cri de Mia lors de sa dernière conversation au téléphone. Aidez-nous à faire entendre ce cri partout", renchérit Mirit.

Le père de Mia et d'Itay en est persuadé : ce qui peut aider ses enfants à tenir le choc est la confiance qu'ils ont dans leur pays, et dans sa capacité à les libérer.

"Nos enfants sont si jeunes. Comment peuvent-ils tenir le coup dans une telle situation ? La seule chose qui peut leur donner de l'espoir est la confiance qu'ils ont en nous, leurs parents, ainsi que dans le gouvernement et notre formidable armée pour les libérer", assure-t-il.

Leur mère souhaiterait plus que tout être rassurée sur le fait qu'ils sont en vie : "Nous ne savons rien les concernant, nous ne savons pas s'ils sont en vie ou non. Nous voudrions avoir le minimum d'informations, mais personne ne nous dit rien. Ni l'armée, ni le gouvernement. Tout ce qu'on nous a dit est qu'ils se trouvaient à Gaza."