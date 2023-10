Israël devrait ouvrir le passage de Rafah, entre l’Egypte et Gaza, à 9 heures, pour quelques heures

L'armée israélienne a mené des dizaines de frappes contre les quartiers de Tal al-Hawa et Sheikh Radwan ainsi que des raids aériens contre des immeubles de Khan Younès, de Rafah et du camp de Nuseirat, dans la bande de Gaza. Déjà plus d'un million de personnes ont fui dans la panique le nord de la bande de Gaza, alors que l'armée israélienne prépare toujours une offensive terrestre pour éradiquer le Hamas du territoire. Afin de faciliter le couloir humanitaire dans le sud du territoire, Israël devrait ouvrir le passage de Rafah, entre l’Egypte et Gaza, à 9 heures, pour quelques heures. Par ailleurs, la tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Dimanche, un civil israélien a été tué et plusieurs autres blessés à Shtula, dans le nord d'Israël, par un tir de missile du Hezbollah. L'armée israélienne a riposté en frappant des infrastructures militaires du mouvement chiite libanais.