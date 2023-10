Les tirs de missiles du Hezbollah sur Israël ont déjà tué sept soldats et un civil et fait plusieurs blessés

Lors de sa visite en Israël ce weekend, le secrétaire d’État américain à la Défense Lloyd Austin aurait demandé à l’État hébreu de ne pas frapper le Hezbollah libanais "le premier". Il a en échange assuré que les États-Unis "s’engageaient à intervenir militairement" si le groupe terroriste basé au Liban déclenchait les hostilités, a rapporté lundi le site d’informations israélien Ynet. Les deux porte-avions américains stationnés au large des côtes libanaises sont en effet prêts à agir aux côtés d’Israël.

Amos Ben Gershom/GPO Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin, à Tel Aviv, le 13 octobre 2023

Lloyd Austin et Antony Blinken ont par ailleurs signalé que les États-Unis auront du mal à soutenir une opération militaire à Gaza qui impliquerait des dommages considérables aux civils et un risque pour la souveraineté égyptienne. Washington ne veut ainsi pas s'aliéner les régimes arabes pro-américains tels que l'Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis ou l’Arabie saoudite.

Jalaa MAREY / AFP Un véhicule blindé de l'armée israélienne près de la frontière avec le Liban, le 15 octobre 2023

Malgré les conditions posées par les Américains, le Hezbollah a tiré plusieurs missiles en direction du territoire israélien, tuant sept soldats et un civil et faisant plusieurs blessés. La tension monte dangereusement à la frontière israélo-libanaise, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Tsahal riposte à chaque tirs ennemis sur sa frontière nord en frappant des infrastructures militaires du mouvement chiite libanais.