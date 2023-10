Les documents et cartes trouvés sur certains des 1 500 terroristes qui ont infiltré Israël révèlent à quel point leur plan était élaboré

Un peu plus d'une semaine après l'attaque surprise du groupe terroriste contre Israël, des documents et des cartes trouvés sur certains des 1 500 terroristes qui ont infiltré Israël révèlent à quel point leur plan, préparé par les principaux membres de l'aile militaire du Hamas pendant des années, était élaboré. Outre les kibboutzim et les moshavim près de la bande de Gaza, les villes de Sdérot et Ofakim ont été attaquées au sol, faisant de nombreuses victimes. Le Hamas avait également planifié de s'introduire à Ashkelon par la mer, comme cela a déjà été rapporté, mais aussi d'atteindre Kiryat Gat, qui est relativement éloignée de Gaza.

IDF Spokesperson Les forces de défense israéliennes ont trouvé des armes du Hamas laissées sur place, ainsi que des centaines de documents et de certificats, de même qu'une série d'appareils mobiles, d'outils de communication et de caméras dans le sud d'Israël.

De plus, selon les documents récupérés, le Hamas avait anticipé une présence en Israël d'une durée approximative d'un mois. Cette prévision est corroborée par les réserves alimentaires qu'ils ont emportées : de grands sacs remplis de denrées telles que du riz, des lentilles, du pain, des dattes et du lait à longue durée de conservation.

Autour de la bande de Gaza, des barrages de police restent actifs sur des routes clés comme la route 4 vers Ashdod et celles menant à Beer Sheva, empêchant le passage potentiel de terroristes qui se seraient infiltrés lors des premiers jours du conflit et qui restent insaisissables. Le point le plus éloigné où ces infiltrés du Hamas ont été localisés était près du camp de Sde Teiman, aux abords de Beer Sheva. Ils y ont été appréhendés la semaine dernière par l'unité Duvdevan.

Les services sécuritaires déploient d'énormes efforts pour identifier d'éventuelles "cellules dormantes" qui pourraient surgir et frapper à nouveau. Les armes découvertes en Israël illustrent les ambitions du Hamas de prolonger les hostilités sur plusieurs semaines. La réaction déterminée des forces qui se sont engagées, en grande partie de leur propre initiative, a sans doute évité des conséquences plus tragiques. À ce jour, près de 10 000 armes et munitions ont été trouvées en Israël et sont en cours de neutralisation au sein de l'Institut national de désamorçage, situé au camp Julis. Les forces de Tsahal ont été également découvert un grand nombre de kits médicaux avancés, chargés de poches de sang et d'équipements médicaux.