Dans une lettre ouverte, environ 240 experts juridiques ont affirmé que l'attaque meurtrière constituait une "violation flagrante du droit international"

Le massacre perpétré par le groupe terroriste Hamas le 7 octobre dernier, au cours duquel près de 1 400 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués, constitue un "crime de génocide", ont déclaré lundi des centaines de juristes et universitaires internationaux. Dans une lettre ouverte, environ 240 experts juridiques, dont des experts des écoles de droit de Harvard et de Columbia, de King's College de Londres et de l'Université hébraïque de Jérusalem, ont affirmé que l'attaque du week-end dernier constituait une "violation flagrante du droit international, en particulier du droit international pénal".

Selon le site d'information Ynet, la lettre a été initiée par l'ancien procureur général par intérim Dan Eldad et l'ancien procureur général adjoint Raz Nizri. "Comme ces actes horribles et généralisés semblent avoir été commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national - les Israéliens - un objectif explicitement déclaré par le Hamas, ils constituent très probablement un crime international de génocide, répréhensible en vertu de la Convention sur le génocide et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale", soutient la lettre, alors que Tsahal a indiqué lundi que le Hamas détient 199 otages, des civils pour la plupart.

27a Le Hamas a pris en otage quelque 200 Israéliens le 7 ooctobre

"Parmi les personnes enlevées figurent des femmes, des enfants, des nourrissons, des personnes âgées ayant besoin de soins médicaux et des personnes handicapées. Selon les informations des médias, certaines personnes enlevées ont été assassinées après leur enlèvement. Des vidéos, principalement diffusées par le Hamas sur les réseaux sociaux, documentent des actes de torture, de violence sexuelle, de violence envers les enfants et de profanation de cadavres", ont déclaré les juristes, notant que "le droit international interdit la prise d'otages", ce qui est "défini comme un crime de guerre".

Chaim Goldberg/Flash90 Les destructions causées par les militants du Hamas dans le kibboutz Be'eri, près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, dans le sud d'Israël.

"Les lois relatives à la détention de prisonniers de guerre ne s'appliquent pas aux organisations terroristes", ont affirmé les experts, précisant que "la détention à la fois de civils et de soldats en otages constitue un crime de guerre" et qu'ils doivent être libérés immédiatement. De plus, "les membres du Hamas ont délibérément ciblé leurs attaques contre de grands nombres de civils, commettant meurtres, tortures, viols, mutilations et profanations de cadavres. Chacun de ces actes constitue un crime de guerre, pour lequel les auteurs doivent assumer pleinement leur responsabilité".