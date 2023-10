Gaza : les navires lance-missiles Saar 6 utilisés pour la première fois par Israël

Leurs frappes ont permis de détruire une installation de production d'armes, un avant-poste et un poste d'observation de la force navale du Hamas

L'armée israélienne a confirmé dimanche que ses nouveaux navires lance-missiles "Saar 6" avaient été utilisés pour la première fois pour frapper la bande de Gaza au cours des derniers jours.

Deux navires ont mené des attaques depuis la surface de la mer vers le territoire palestinien, dans le cadre de la contre-offensive israélienne après les attaques du Hamas. Leurs frappes ont permis de détruire une installation de production d'armes, un avant-poste et un poste d'observation de la force navale du Hamas.

"Le processus de développement des navires Saar 6 et de leur préparation à l'activité opérationnelle a été mené au cours des deux dernières années. Leur mise en service élargit l'éventail de capacités opérationnelles et offensives de la Marine et de Tsahal", a indiqué l'armée.