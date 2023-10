"Je dis aux pays du monde : notre guerre est votre guerre" (Netanyahou)

"Notre objectif est une victoire écrasante contre le Hamas. Nous allons anéantir son pouvoir et sa menace"

"Nous vivons un moment de lutte déterminée contre ceux qui veulent nous anéantir. Notre objectif est une victoire écrasante contre le Hamas. Nous allons anéantir son pouvoir et sa menace", a déclaré Benjamin Netanyahou ce lundi lors de l'ouverture de la session d'hiver de la Knesset. "Les conditions de cette victoire sont l'unité et la détermination : aujourd'hui le peuple est uni, l'armée est unie et le gouvernement est uni", a-t-il ajouté, remerciant les députés de la coalition et de l'opposition "qui soutiennent l'effort de guerre".

Le Premier ministre a ensuite souligné que, si les questions concernant la catastrophe qui a frappé le pays étaient légitimes et qu'elles appelaient à une enquête approfondie, le peuple israélien se devait, pour le moment, de rester concentré sur la lutte contre ses ennemis, qui serait "longue, difficile mais absolument vitale". "Le Hamas, c'est Daesh, c'est une nouvelle version du nazisme. Je dis aux pays du monde : notre guerre est votre guerre, et si nous ne ne faisons pas front uni, cette menace arrivera aussi chez vous", a en outre martelé le chef du gouvernement, avant de mettre en garde l'Iran. "Je mets en garde l'Iran contre toute implication dans le conflit car les conséquences pour lui seraient très lourdes. Comme l'a dit Joe Biden : 'Don't do it", ne le faites pas", a-t-il dit, assurant qu'Israël était "prêt à mener la guerre dans la bande de Gaza, mais également à la frontière nord contre le Hezbollah, si besoin".

Benjamin Netanyahou s'est enfin engagé à ramener les otages détenus par le Hamas. "Nous allons poursuivre nos efforts pour ramener toutes les femmes, enfants et hommes kidnappés, et nous nous tenons aux côtés des familles". "Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses tentatives pour nous détruire. Mais la différence avec le passé est qu'aujourd'hui nous avons une armée forte et que nous sommes en mesure de riposter. Nous ne nous arrêterons pas avant la victoire", a-t-il conclu.

Juste avant lui, le président Isaac Herzog a pris la parole, assurant qu'"Israël avait l'interdiction de sortir de cette guerre sans opérer de profonds changements au niveau politique, militaire et social".