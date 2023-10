Netanyahou s'entretient avec le président des Emirats arabes unis

Il s'agit de la première conversation du Premier ministre avec un dirigeant arabes depuis les attaques du Hamas

Benjamin Netanyahou s'est entretenu dimanche soir avec le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed. Il s'agissait de la première conversation du Premier ministre israélien avec un dirigeant arabe depuis le déclenchement du conflit avec le Hamas.

Les deux hommes ont discuté des développements régionaux suite à l'attaque meurtrière du groupe terroriste contre les citoyens israéliens. Benjamin Netanyahou a souligné qu'Israël était déterminé à détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, et qu'il faisait "tout son possible" pour éviter que des dommages ne soient causés "à ceux qui ne sont pas impliqués".

Les Emirats arabes unis, alliés d'Israël, comptent parmi la poignée de pays arabes à avoir condamné sans équivoque les massacres du Hamas.