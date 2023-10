"Je porte la responsabilité de l'échec à empêcher les attaques du Hamas" (chef du Shin Bet)

"Le temps des investigations viendra. Mais pour le moment, nous devons nous battre"

Le chef du renseignement intérieur a fait son mea culpa, neuf jours après les attaques sanglantes du Hamas qui ont fait plus de 1 400 morts en territoire israélien. Une réaction qui était particulièrement attendue, alors que le pays oscille entre colère et incompréhension face à l'échec sans précédent de l'appareil sécuritaire du pays, pour prévenir la tuerie de masse.

"Nous n'avons pas su générer une alerte suffisante pour prévenir ces attaques. Nous avons échoué, et en tant que dirigeant du Shin Bet, j'en porte la responsabilité", a écrit Ronen Bar dans une lettre adressée aux employés de l'agence de renseignement.

"Le temps des investigations viendra. Mais pour le moment, nous devons nous battre (...) Nous sommes dans une guerre qui ne connaîtra aucune limite de temps, ni de frontières et nous irons jusqu'au bout", a-t-il encore écrit.

Ronen Bar a également indiqué qu'une force spéciale avait été mise en place au sein du Shin Bet dès les premières heures après les attaques pour identifier et localiser les personnes disparues et les otages, et permettre leur retour.