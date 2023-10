Les captifs de nationalité étrangère seront libérés "dès que possible", selon le Hamas

Les otages israéliens sont traités "conformément aux règles d'éthique et au droit humanitaire"

Le porte-parole de la branche militaire du Hamas a déclaré lundi que les captifs de nationalité étrangère, enlevés le 7 octobre, n'étaient pas considérés comme des otages mais comme "des invités", et qu'ils seraient libérés "le plus tôt possible". Pour ce qui est des otages israéliens, il a affirmé qu'ils étaient traités "conformément aux règles d'éthique et au droit humanitaire". Selon le porte-parole, le Hamas détient environ 200 personnes kidnappées, tandis que le Jihad islamique en détiendrait une cinquantaine. Le groupe terroriste a par ailleurs mis en garde contre la participation de soldats étrangers aux combats aux côtés d’Israël.

Dans le même temps, le haut responsable du Hamas, Khaled Meshaal, a déclaré que le Hamas détenait également des officiers supérieurs de l'armée israélienne, et que l'organisation ne ménagerait aucun effort pour utiliser les captifs afin de "faire libérer 6 000 prisonniers palestiniens". Meshaal a en outre appelé le Hezbollah à "accroître sa part dans les combats".

Dans le contexte de la guerre psychologique livrée par le Hamas, celui-ci a diffusé lundi soir la vidéo d'une otage franco-israélienne nommée Mia Shem, âgée de 21 ans. Celle-ci affirme être "bien traitée" et demande à ce qu'on la sorte de Gaza "le plus vite possible" afin qu'elle puisse retrouver sa famille.