Le président Biden est attendu en Israël mercredi

Israël entame mardi son 11e jour de guerre contre le Hamas à Gaza. Dans la nuit, l'armée israélienne a poursuivi sa riposte dans la bande de Gaza ciblant les terroristes du Hamas. Tsahal et le Shin Bet ont notamment éliminé Oussama Almazini, chef du Conseil de la Choura du Hamas dans la bande de Gaza; il était responsable de l'affaire des prisonniers et dirigeait la branche des activités terroristes contre l'État d'Israël. Tsahal affirme avoir frappé plus de 200 cibles militaires du Hamas et du Jihad islamique au cours des dernières 24 h. Le président américain Biden est attendu en Israël mercredi. Les alertes à la roquette ont retenti de nouveau, vers 9h du matin, dans le Néguev, après 12h de calme.