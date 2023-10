Près de 500 000 personnes déplacées à l'intérieur des frontières d'Israël

"Nous avons évacué tout le sud d'Israël, toutes les localités près de la bande de Gaza et avons fait de même dans le nord où 20 localités ont été évacuées"

Près de 500 000 Israéliens sont déplacés à l'intérieur de leur pays depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre, a indiqué Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne lors d'un point presse mardi. "Environ un demi-million d'Israéliens sont déplacés" à l'intérieur des frontières d'Israël. "Nous avons évacué tout le sud d'Israël, toutes les localités près de la bande de Gaza, suite aux directives du gouvernement. Nous avons fait de même dans le nord où 20 localités près de la frontière ont été évacuées", a précisé le porte-parole.

IDF Spokesperson Les forces israéliennes à Sderot, dans le sud du pays

"La plupart de ces gens sont partis de leur propre initiative et maintenant il y a une évacuation de la ville de Sderot (sud)". "Nous ne voulons pas de civils près des zones de combat. Nous voulons avant tout protéger nos citoyens contre les effets dévastateurs de la guerre", a-t-il dit.

"Les personnes déplacées ont trouvé refuge chez des proches dans le centre du pays, des zones qui sont plus sûres". "Il s'agit d'un déplacement de population significatif en Israël et dont on parle très peu. La situation à Gaza est pire", a-t-il aussi admis.

Thomas COEX / AFP Des soldats israéliens prennent position dans un champ près du kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël

Depuis les attaques terroristes meurtrières du Hamas qui ont fait au moins 1 400 morts et plus de 3 300 blessés israéliens et 199 otages, majoritairement des civils, l’armée israélienne riposte en bombardant sans relâche des cibles terroristes. Israël se prépare aussi à une offensive terrestre d’envergure dans le nord de la bande de Gaza pour éradiquer le Hamas et tenter de libérer les otages. Environ un million de Gazaouis ont fui vers le sud de la bande, à la demande d’Israël en prévision de l’attaque, pour épargner les victimes civiles.