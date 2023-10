Après la guerre, Israël durcira sa politique envers les résidents illégaux

Avant les attaques meurtrières du Hamas, le procureur ne déposait un acte d'accusation contre un résident illégal qu'au bout de sa troisième arrestation

Le parquet israélien a décidé de durcir après la guerre, sa politique à l’égard des résidents palestiniens illégaux surpris en train de travailler en Israël sans permis, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan. Jusqu'à présent, s'appuyant sur un arrêt de la Cour suprême de 2014, qui avait considérablement assoupli les sanctions en cas d'entrée illégale pour travailler, l'État condamnait le contrevenant à une peine comprise entre de la prison avec sursis et cinq mois fermes. Dorénavant, le bureau du procureur recommande uniquement des peines de prison fermes allant d’un à cinq mois.

AFP Illustration - Des travailleurs palestiniens sur un chantier de construction en Israël

"L’État d’Israël est en guerre depuis une semaine après un massacre brutal et barbare sans précédent sur les localités du sud, contre des civils et des soldats par des terroristes du Hamas qui ont infiltré Israël depuis la bande de Gaza", a déclaré le bureau du procureur de l’État dans un appel déposé contre une peine de prison avec sursis prononcée contre deux Palestiniens illégaux arrêtés à Netanya. "Et cela alors que les menaces à la sécurité ne se limitent pas à la région sud et que la Cisjordanie est bouclée", a poursuivi le bureau du procureur.

Il ressort également du recours déposé par le procureur que jusqu'à l'attaque terroriste qui a frappé le sud, le procureur ne déposait généralement pas d'accusations contre les résidents illégaux. Un acte d’accusation était déposé au bout de la troisième arrestation pour résidence illégale.

Yossi Aloni/Flash90 Illustration - Police israélienne

Après les attaques meurtrières dans les localités israéliennes proches de Gaza, le parquet a ordonné de modifier la directive et de déposer un acte d'accusation contre un résident palestinien illégal dès sa première entrée clandestine en Israël. Il est à noter que la peine légale prévue pour le délit d’entrée illégale est d’un an de prison.