USA : un projet de loi autorise le recours à la force militaire américaine si l’Iran intervient dans la guerre en Israël

Le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Michael McCaul, a déclaré mardi à la chaîne américaine CNN qu'il rédigeait un projet de loi autorisant "si nécessaire" le recours à la force militaire américaine si la guerre en Israël se transformait en une guerre par procuration plus large avec l'Iran. Cette annonce intervient à la suite des attaques des terroristes du Hezbollah libanais dans le nord d’Israël et des déclarations iraniennes menaçant d’agir contre l’État hébreu si Tsahal entrait à Gaza.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian a également menacé d’une "frappe préventive" imminente menée par "le front de résistance". "Les dirigeants de la résistance ne permettront pas au régime sioniste d'opérer à Gaza", a-t-il dit. "Toutes les options sont ouvertes et nous ne resterons pas les bras croisés alors que des crimes de guerre sont commis contre la population de Gaza", a poursuivi le chef de la diplomatie iranienne à la télévision d’État, lundi.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a par ailleurs souligné l'importance que les États-Unis attachent à la détérioration de la situation sécuritaire en Israël et à la stabilité régionale. Lundi soir, il a déclaré que la visite en Israël du président américain mercredi, interviendrait "à un moment critique pour Israël, le Moyen-Orient et le monde". "Joe Biden fera comprendre clairement, comme il l'a fait à plusieurs reprises, qu'Israël a le droit et le devoir de se défendre contre le Hamas et insistera sur notre message à ceux qui veulent profiter de l'occasion pour attaquer Israël : ne faites pas ça", a poursuivi Blinken.

Joe Biden se rendra en Israël mercredi pour rencontrer les responsables israéliens, avant de partir pour la capitale jordanienne Amman où il s’entretiendra avec le roi Abdallah de Jordanie, le président égyptien al-Sissi et le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.