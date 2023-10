Israël : plus de 100 représentations de l'Arche de Noé à Beit Shemesh

Ces œuvres d’art remarquables démontrent de manière frappante la myriade de façons dont le conte de l’Arche de Noé a été interprété

L’histoire de l’Arche de Noé a transcendé les âges, captivant les cœurs et les esprits des gens du monde entier depuis des milliers d’années. Au XXIe siècle, il reste un symbole puissant de notre engagement à préserver la vie, alors que son importance a pris une résonance particulièrement poignante face aux massacres du Hamas survenus le 7 octobre en Israël.

Alors que la Parashat Noach est lue cette semaine dans les synagogues du monde entier, l’histoire du déluge constitue une allégorie puissante, soulignant les graves périls sociaux posés par certaines transgressions. L’Arche de Noé était un vaisseau d’espoir et de survie contre de redoutables forces naturelles, et ces incidents effrayants sont un sombre rappel de la fragilité de la vie humaine et de l’impératif pour la société de s’unir pour sa défense. En outre, le retour de la colombe avec un rameau d’olivier dans l’arche fait écho à nos espoirs actuels d’une résolution du conflit et d’un retour rapide de la paix au Moyen-Orient.

La fascination persistante pour le conte biblique se reflète de manière palpable dans la création généralisée de modèles magnifiquement ciselés représentant l’arche de Noé. Aux quatre coins du monde, diverses cultures ont donné vie à ces créations, les transformant en œuvres d’art.

Musée biblique d’histoire naturelle de Beit Shemesh Arche de Noé

Dans une nouvelle exposition intitulée "L’Art de l’Arche", le Musée biblique d’histoire naturelle de Beit Shemesh présente une collection de plus de 100 représentations de l’Arche de Noé du monde entier.

"Il est vraiment remarquable de découvrir comment le concept de l’Arche de Noé a imprégné pratiquement toutes les cultures et nations. L'existence même d'un navire qui rassemble diverses espèces animales en voyage vers un monde nouveau et meilleur a transformé l'arche en un symbole de la conservation de la vie et de la nature et de la préservation des espèces menacées. Le plus émouvant pour moi a été de voir comment, aux quatre coins du monde, les habitants ont fabriqué des arches qui résonnaient avec leur esprit et leur culture, les remplissant de créatures locales intrigantes", a déclaré le rabbin Natan Slifkin, fondateur et directeur du musée.

L'exposition présente un large éventail de formes artistiques, allant des mosaïques de synagogue antiques et des peintures provenant de manuscrits enluminés médiévaux aux modèles fabriqués à partir de bois et d'autres matériaux. Ces œuvres d’art remarquables démontrent de manière frappante la myriade de façons dont le conte de l’Arche de Noé a été diffusé et interprété à travers le monde.

Musée biblique d’histoire naturelle de Beit Shemesh Hanukkia

Les interprétations africaines de l'arche, savamment sculptées dans des bois riches et sombres ou finement tissées à partir de fibres végétales locales, incluent des figures de Noé et de son épouse Naamah aux côtés de girafes, d'éléphants, de gnous et de phacochères. Dans une arche chinoise, qui prend la forme d'un ancien bateau-dragon, Noé et Naamah sont représentés comme des personnages chinois, entourés de pandas, de tigres et de buffles d'eau asiatiques. Les arches de Noé sud-américaines, influencées par l'architecture espagnole, présentent des représentations de lamas, d'alpagas et de toucans et intègrent des éléments culturels locaux, tels que des motifs décoratifs inspirés d'instruments de musique régionaux comme la flûte de pan. Les arches de Noé d'Amérique du Nord révèlent une ménagerie de créatures locales, notamment des bisons, des mouffettes et de majestueux pygargues à tête blanche, tandis qu'une arche arctique présente des rennes, des harfangs des neiges et des ours polaires.

Musée biblique d’histoire naturelle de Beit Shemesh Arche chinoise

Le Musée biblique d’histoire naturelle est l’une des seules institutions culturelles actuellement ouvertes au public. Il accueille des groupes d’adultes et d’enfants de tout le pays, offrant une expérience éducative unique et enrichissante en cette période difficile pour l'Etat d'Israël, en guerre contre le Hamas.

