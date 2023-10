Vidéo de Mia Shem, otage à Gaza : "Je vois qu’elle souffre, qu’elle a peur et qu’on lui dit quoi dire", assure sa mère

Emmanuel Macron a dénoncé "l'ignominie de la prise d'otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse et appelé à sa libération immédiate"

Keren Shem, la mère de Mia, une résidente de Shoham franco-israélienne kidnappée par les terroristes du Hamas lors du festival de musique à Réim, a réagi mardi lors d’une conférence de presse à la vidéo de sa fille publiée par le Hamas lundi. "Je vois qu'elle souffre, qu'elle a peur et qu’elle dit ce qu’on lui dit de dire", a-t-elle déclaré devant la presse. Elle a appelé les dirigeants du monde à ramener son "bébé" à la maison ainsi que "tous les captifs".

"Hier, j'ai vu la vidéo de Mia aux informations. À ce moment-là, je n'y ai pas cru et j'ai crié parce que j'ai vu ma Mia vivante", a-t-elle expliqué. "Mon message à ma fille est que je l'aime et qu'elle me manque et tous les jours je pense à la façon dont je la serrerai dans mes bras quand elle rentrera à la maison. C’est ce qui me donne de la force", a poursuivi Keren Shem. Elle a ensuite fait une déclaration en anglais pour les nombreux médias étrangers présents.

Le frère de Mia, Ouri, âgé de 17 ans a ensuite pris la parole : "J'ai vu la vidéo hier et j'ai réalisé que Mia nous implorait de la sauver, pâle et effrayée. Elle est toujours en vie, et tout ce qui compte pour nous maintenant c'est qu’elle revienne dans l’état où nous l’avons vue". "J’ai confiance en notre gouvernement et en tous les dirigeants du monde pour qu’ils fassent tout ce qu'il faut pour ramener les otages à la maison", a-t-il conclu.

Emmanuel Macron a dénoncé mardi "l'ignominie que représente la prise d'otage de personnes innocentes et leur mise en scène odieuse", après avoir vu la vidéo de Mia Shem diffusée par le Hamas. "Il appelle à sa libération immédiate et sans conditions. La France est pleinement mobilisée et travaille avec ses partenaires pour libérer les otages français retenus par le Hamas", a indiqué l’Élysée. Le président français est attendu en Israël dans les prochains jours.