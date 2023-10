Blessés à des degrés divers, les otages sont pour certains également atteints d’autisme, de la maladie de Parkinson ou d’affections chroniques

Le temps presse pour les otages. Blessés à divers degrés dans l'attaque qui a précédé leur prise d'otages, les quelque 200 détenus à Gaza souffrent également de pathologies comme le cancer, la maladie de Parkinson ou l'autisme, et n'ont plus accès à leur traitement régulier. On pense notamment à Maayan Hershkowitz, atteinte d'un cancer du sein, ou Noya Dan, jeune fille autiste de 12 ans, dont le sort a ému J.K Rowling, autrice d’Harry Potter. Mia Shem, l’otage franco-israélienne qui apparaît dans la vidéo diffusée lundi par l’organisation terroriste, souffre, elle aussi, de troubles médicaux qui lui imposent la prise quotidienne de médicaments, a indiqué sa mère en conférence de presse.

https://twitter.com/i/web/status/1713979056037691619 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un grand nombre de captifs - bébés, enfants, personnes âgées et les autres - nécessitent des soins immédiats, que les hommes du Hamas sont en incapacité prendre en charge, tant en raison du nombre d’otages, dispersés dans des tunnels et des habitations, que de la variété des problèmes à traiter. De nombreux observateurs admettent que le Hamas s'est certainement trouvé lui-même surpris et débordé par la quantité de personnes qu’il a réussi à kidnapper.

Jusqu’ici, les appels au Hamas et à la Croix-Rouge pour fournir des informations sur la santé des otages n’ont rien donné. Hagai Levine, le médecin délégué auprès des familles des otages, a réitéré cette demande mardi matin. "La Croix-Rouge doit remplir sa mission, et œuvrer par tous les moyens nécessaires pour soigner les otages et transmettre des nouvelles de leur état", a-t-il martelé.

Dans un tel contexte, la situation des personnes kidnappées, déjà terrible, pourrait rapidement évoluer en une crise humanitaire dramatique.