Le chef du service de renseignement militaire israélien (Am'an), Aharon Haliva, a évoqué pour la première fois la négligence de ses services qui a conduit à la guerre entre l'Etat hébreu et le groupe terroriste palestinien Hamas. "Lors de toutes mes visites aux unités du service de renseignement durant les onze derniers jours, j'ai insisté sur le fait que le début de la guerre est dû à un échec du renseignement. Le service de renseignement, sous mon commandement, n'a pas réussi à alerter et à prévenir l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas", a-t-il affirmé dans un communiqué publié par l'unité du porte-parole de Tsahal.

Haliya a ajouté : "Nous n'avons pas rempli notre mission la plus importante, et en tant que chef du service de renseignement, je prends l'entière responsabilité de cet échec. Tout ce qui doit être examiné sera scruté de la manière la plus approfondie et percutante, et nous en tirerons les conclusions nécessaires."

Abed Rahim Khatib/Flash90 Des Palestiniens prennent le contrôle d'un char israélien après avoir franchi la barrière frontalière avec Israël depuis Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, le 7 octobre 2023

Lundi, c'est le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, qui a assumé l'entière responsabilité du manque d'avertissement lors de l'assaut meurtrier du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël. Bien que l'agence ait pris des mesures, elles n'ont pas suffi à prévenir l'attaque. Même si des activités inhabituelles avaient été repérées à Gaza quelques heures avant l'incident, celles-ci ont été largement négligées. Bar avait cependant mobilisé une équipe vers la frontière de Gaza, anticipant une attaque mineure. L'assaut a coûté la vie à au moins 10 agents du Shin Bet.