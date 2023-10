Beaucoup de messages proviendraient de pays comme le Yémen et la Jordanie

Dans le sillage de la guerre qui a éclaté la semaine dernière entre le Hamas et Israël, une recrudescence de menaces visant des utilisateurs israéliens sur WhatsApp a été signalée. Selon le site d'information Ynet, le centre cyber national a été submergé de signalements d'Israéliens recevant des messages menaçants de sources anonymes via la plateforme de messagerie. Certains utilisateurs ont ainsi reçu des messages tels que : "L'enfer t'attend à Gaza" ou encore "Nous libérerons Al-Aqsa".

Récemment, l'unité 433 de la police, spécialisée dans le cyber, a alerté sur un phénomène inquiétant : l'ajout non consenti d'utilisateurs israéliens à des groupes WhatsApp propageant du contenu hostile à Israël. Face à cela, la police conseille de revoir les paramètres de confidentialité, pour éviter d'être ajouté à des groupes sans accord préalable. Pour ce faire, il suffit d'accéder au menu via l'icône des trois points, d'aller dans "Paramètres", "Confidentialité" puis "Groupes". Cette section permet de limiter les ajouts aux seuls contacts.

AFP Cette photo prise le 23 mars 2022 montre le logo du service de messagerie et d'appel mobile Telegram et le logo du logiciel de messagerie instantanée américain Whatsapp

Dudi Katz, sous-commissaire et responsable de l'unité cyber de Lahav 433, a souligné l'ampleur du phénomène, mentionnant des centaines de plaintes. De nombreux messages proviendraient de pays comme le Yémen et la Jordanie. Des groupes diffusant des contenus issus de la chaîne "Gaza Now" sur Telegram, tels que des vidéos du Hamas et des critiques envers le gouvernement israélien sont également pointées du doigt, dans une apparente tentative de saper le moral de la population.