Israël : 120 terroristes impliqués dans le massacre du 7 octobre en détention

Le Service pénitentiaire israélien a annoncé mardi que 120 terroristes palestiniens de Gaza, membres du Hamas ayant participé au massacre dans les localités de la frontière, sont actuellement détenus dans les prisons sécurisées en Israël. Le Shin Bet se prépare à l'accueil de centaines d'autres terroristes ayant pris part à l'attaque, ainsi que ceux qui sont susceptibles d'être capturés lors de l'opération terrestre que Tsahal compte mener à Gaza. De plus, 380 prisonniers de sécurité, originaires de Cisjordanie, ont également été incarcérés. Habituellement renouvelées toutes les deux semaines, les durées de détention, en raison de la crise actuelle, ont été étendues à un mois.

Les terroristes sont admis après un processus d'enquête et de filtrage effectué par les membres de l'armée israélienne et les enquêteurs du Shin Bet, qui établissent un profil pour chaque terroriste détenu. Ceux qui ont pris part au massacre dans les localités frontalières sont détenus séparément des autres prisonniers de sécurité, et continuent d'être interrogés par le Shin Bet à l'intérieur des installations carcérales.

Les conditions d'incarcération sont particulièrement strictes : "Les détenus n'ont droit qu'à de la nourriture, de l'eau et un endroit pour se reposer", a souligné Kati Perry, la directrice du service pénitentiaire. "Nous avons retiré tous les équipements électriques des cellules et isolé ces individus dans des sections dédiées, sans circulation autorisée entre les détenus. Les visites de famille ont été suspendues, la nomination d'un porte-parole annulée, et l'accès à des téléphones publics comme aux télévisions a été coupé. Ainsi, tout lien avec l'extérieur a été rompu. Ces prisonniers, considérés comme des menaces pour la sécurité, sont en situation d'isolement quasi-total, n'étant autorisés à sortir que pour une courte promenade quotidienne."

Moshe Shai/FLASH90 Une prison israélienne

Quant au traitement réservé aux détenus blessés parmi ces individus, Kati Perry a affirmé que "des directives claires ont été données à l'armée pour veiller à la santé de chacun d'entre eux". Alors que des manifestations isolées de soutien envers le Hamas ont été signalées dans les prisons, les responsables du Shin Bet se sont montrés catégoriques : "Toute marque de soutien est sanctionnée sans délai, conduisant à l'isolement des détenus concernés."