Âgé de 58 ans, ce proche de Mohammed Deif a participé à l'enlèvement de Gilad Shalit et a dirigé les opérations militaires lors des deux Intifadas

Le Hamas a annoncé mardi après-midi l'élimination d'Ayman Nofal, commandant de la brigade centrale des brigades Izz al-Din al-Qassam - le bras armé du Hamas, lors d'une frappe de Tsahal dans le camp de réfugiés d'Al-Bureij dans le centre de la bande de Gaza. Nofal, le plus haut responsable du Hamas tué depuis le début de la guerre, était déjà considéré par Israël comme une cible lors de l'opération "Bordure protectrice" en 2014.

Dans un communiqué, Tsahal a affirmé que des avions de combat, guidés par les renseignements du Shin Bet, ont éliminé ce haut responsable qui a orchestré les tirs de roquettes pour le Hamas. Selon Israël, Nofal était impliqué dans la production et le développement d'armes et avait participé à la planification et à la réalisation de nombreuses attaques. Nofal, 58 ans, proche de Mohammed Deif, avait par ailleurs participé à la planification de l'enlèvement de Gilad Shalit, en 2005.

Au fil des ans, Nofal a œuvré pour renforcer la coopération entre le Hamas et le Jihad islamique, ainsi qu'avec d'autres organisations terroristes dans la bande. Dans une interview à Al-Jazeera le mois dernier, il avait déclaré que le "commandement conjoint" des organisations représente "un modèle concret et efficace pour l'unité de l'axe de la résistance".

Nofal est né dans le camp d'Al-Bureij et a occupé pendant de nombreuses années des postes militaires importants au sein du Hamas. Il est considéré comme celui qui a dirigé les opérations militaires de l'organisation lors des deux Intifadas. Il a été commandant de l'unité de renseignement du bras armé du Hamas et est apparu dans de nombreuses vidéos de propagande du groupe terroriste.

Arrêté en Égypte en 2008 pour planification d'attaques, Nofal s'est échappé de prison en 2011 lors des émeutes qui ont mené à la révolution égyptienne et à la destitution de Hosni Moubarak. Après son évasion, il est retourné à Gaza par les tunnels de Rafah et a été chaleureusement accueilli à son arrivée.

Un an après son retour à Gaza, l'Égypte a demandé l'extradition de Nofal suite à une attaque tuant des soldats égyptiens. Bien que le Hamas ait accepté, Nofal et deux autres ont refusé par crainte de torture.