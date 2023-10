Benjamin Netanyahou a appelé "le monde à se tenir uni aux côtés d'Israël pour vaincre le Hamas"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré mardi : "nous avons une responsabilité historique de protéger Israël", lors de sa visite éclair à Jérusalem pour affirmer sa solidarité avec l'Etat hébreu. A l'occasion d'une conférence de presse avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Scholz a ajouté que "Israël a sans aucun doute le droit de se défendre et de combattre le terrorisme. Chaque pays a le devoir de protéger ses citoyens. Nous ressentons la terrible souffrance de tous les Israéliens à cause de l'attaque barbare du Hamas."

De son côté, Netanyahou a appelé "le monde à se tenir uni aux côtés d'Israël pour vaincre le Hamas" après l'attaque meurtrière menée par le mouvement terroriste palestinien contre Israël le 7 octobre. "De la même manière que le monde s'est uni pour vaincre les nazis (...), le monde doit se tenir uni aux côtés d'Israël pour vaincre le Hamas", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv avec le chancelier allemand Olaf Scholz, au onzième jour d'une guerre avec le mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza.

Selon Netanyahou, "le Hamas est l'État islamique (Daesh), et parfois il est pire que Daesh. C'est une partie de l'axe du mal composé de l'Iran, du Hezbollah et du Hamas. Leur objectif est de détruire Israël et de tuer autant de Juifs qu'ils le peuvent. Ce sont les nouveaux nazis."