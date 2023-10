"Ce sont les terroristes barbares de Gaza qui ont attaqué cet hôpital, pas l’armée israélienne. Ils assassinent leurs propres enfants", a dit Netanyahou

Les résultats de l'enquête menée par l'armée israélienne aussitôt après la frappe sur un hôpital de Gaza montrent clairement que le site a été touché par une roquette palestinienne retombée en territoire gazaoui, selon Tsahal, qui accuse le Jihad islamique d'être derrière ce tir.

"D'après une enquête approfondie et le recoupement de tous les systèmes opérationnels et de renseignement, il est clair que Tsahal n'a pas attaqué l'hôpital de Gaza", a déclaré le porte-parole de l'armée. "L'hôpital a été endommagé suite à l'échec d'un tir effectué par l'organisation terroriste du Jihad islamique."

"Les organisations terroristes de la bande de Gaza tirent sans discernement sur Israël, mettant également en danger et blessant les habitants de la bande de Gaza. Depuis le début de la guerre, environ 450 roquettes lancées par les organisations terroristes sont tombées sur le territoire de la bande de Gaza", a précisé le porte-parole.

https://twitter.com/i/web/status/1714506548414685187 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Pour prouver ses dires, celui-ci a présenté la carte des tirs capturée par les systèmes de Tsahal, sur laquelle on voit clairement que l'hôpital se trouve sur la trajectoire des roquettes, et que l'une d'entre elles a explosé à la suite d'un lancement raté. Une vidéo publiée par Tsahal et relayée sur Twitter qui montre le site avant et après l'attaque, étaye également ces affirmations. L'armée a par ailleurs fait savoir qu'elle publierait dans les prochaines heures des conversations enregistrées depuis Gaza "prouvant la responsabilité du Jihad islamique dans l'explosion de l'hôpital".

Des images filmées par Al Jazeera en direct sur le site de l'explosion montrent aussi clairement l'impact de la roquette tombée en territoire gazaoui.

https://twitter.com/i/web/status/1714374406028357966 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Alors que les condamnations d'Israël pleuvent après cette explosion qui a fait 200 morts selon les Palestiniens, le Premier ministre Netanyahou a déclaré mardi soir : "Faites savoir au monde entier que ce sont les terroristes barbares de Gaza qui ont attaqué cet hôpital, pas l’armée israélienne. Ceux qui ont brutalement assassiné nos enfants assassinent également leurs propres enfants."

Israël a transmis les résultats de ses investigations aux Etats-Unis. Joe Biden, qui doit arriver en Israël ce mercredi, s'est dit "extrêmement choqué par la frappe contre l'hôpital à Gaza".

Depuis l'annonce de la frappe imputée à Israël, les émeutes se multiplient en Cisjordanie et dans le monde arabe, de la Jordanie à la Tunisie en passant par le Liban.