Israël : des cellules terroristes toujours présentes dans la région du Néguev

Entre 1 500 et 2 000 terroristes du Hamas ont pénétré en territoire israélien le 7 octobre

Des cellules terroristes se cachent encore dans la région du Néguev et attendent une heure propice pour agir, a fait savoir ce mercredi l'armée israélienne. Cette annonce intervient onze jours après l'assaut des hommes du Hamas dans le sud du pays qui a fait plus de 1 400 morts, alors que l'on pensait que la plupart avaient été tués ou capturés par les forces israéliennes, tandis que les autres s'étaient repliés en territoire gazaoui.

D'après Tsahal, entre 1 500 et 2 000 terroristes ont pénétré en territoire israélien le 7 octobre et envahi une quinzaine de localités du sud, massacrant leur population. Dans les jours qui ont suivi, l'armée a mené des combats acharnés contre les assaillants du Hamas pour reprendre le contrôle des villes et kibboutzim. Si des alertes à la vigilance ont été émises jusqu'à la semaine dernière en raison de poches terroristes éparses encore présentes en territoire israélien, rien n'indiquait jusqu'alors que cette menace était encore présente.

Israël a indiqué mercredi qu'elle détenait 120 terroristes en lien avec les attaques du 7 octobre, incarcérés dans des quartiers de haute sécurité.