"Je propose de déplacer les citoyens de Gaza vers le Néguev en Israël, jusqu'à la fin de la guerre"

Transférer des réfugiés gazaouis dans le Sinaï reviendrait à entraîner l'Egypte dans une guerre avec Israël et serait la fin de la cause palestinienne, a affirmé mercredi le président égyptien.

"L'idée de déplacer les Palestiniens vers le Sinaï signifie entraîner l'Egypte dans une guerre contre Israël", a déclaré Abdel-Fattah al-Sisi. "J'ai mis en garde à plusieurs reprises contre l'idée de déplacer des Palestiniens vers l'Egypte ou la Jordanie (...) Je propose de déplacer les citoyens de Gaza vers le Néguev en Israël, jusqu'à la fin de la guerre."

Pousser les Palestiniens à quitter leur terre est "une façon d'en finir avec la cause palestinienne aux dépens des pays voisins", a-t-il également lancé. "L'idée de forcer les Gazaouis à se déplacer vers l'Egypte mènera à un déplacement similaire des Palestiniens de Cisjordanie, et cela rendra impossible l'établissement d'un Etat de Palestine", a-t-il poursuivi.

Alors que le monde réclame l'ouverture du terminal de Rafah entre l'Egypte et Gaza, pour fournir de l'aide humanitaire et permettre le déplacements de civils gazaouis, Abdel Fatah al-Sissi a redit que son pays "n'avait pas fermé" ce terminal, et que c'était "les bombardements israéliens qui l'avaient empêché de fonctionner". L'Union européenne a cependant annoncé mardi la prochaine ouverture d'un couloir humanitaire de quelques heures via le passage de Rafah. le poids

L'Egypte, déjà surpeuplée et fragilisée économiquement, redoute le poids humain, économique mais aussi politique d'un tel déplacement de réfugiés sur son sol. Le président Sissi est en effet un virulent opposant aux Frères musulmans, dont le Hamas est une émanation, et craint l'influence dans son pays des habitants de Gaza, nourris à cette idéologie.

Mardi, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré de son côté qu'"il n'y aurait pas de réfugiés en Jordanie et pas de réfugiés en Égypte", ajoutant qu'il était nécessaire de s'attaquer à la "situation humanitaire à Gaza et en Cisjordanie".

Concernant l'évacuation des habitants de Gaza, le roi de Jordanie a déclaré : "Il s'agit d'une question inacceptable qui poussera la région vers un autre désastre et un nouveau cycle de violence et de destruction."