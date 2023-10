Emeutes dans tout le monde arabe après l'explosion à l'hôpital de Gaza

A Amman, la capitale jordanienne, les manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël

L’explosion à l’hôpital Al-Ahli Al-Mahdi à Gaza, qui a fait des centaines de morts selon le Hamas, a suscité la colère au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le Hezbollah a décrété une "journée de la colère" sans précédent, tandis que des manifestations ont éclaté mardi soir en Cisjordanie ainsi qu'en Jordanie, en Turquie, en Tunisien au Maroc, au Liban, en Iran, en Libye, au Yémen et en Irak.

Le président de l'Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a accusé Israël d'être responsable de l'explosion et a qualifié l'incident de "massacre", tout en décrétant trois jours de deuil. Des émeutiers ont affronté les forces de police palestinienne mardi soir à travers la Cisjordanie, et des centaines de manifestants ont envahi envahissaient les rues de Naplouse, Tubas et Jénine. La protestation contre l'explosion survenue dans l'hôpital à Gaza a ensuite laissé place des manifestations contre Mahmoud Abbas émaillées de slogans pro-Hamas.

Au Liban, des émeutiers ont tenté de pénétrer dans l'ambassade américaine à Beyrouth, jetant des pierres et incendiant un bâtiment voisin.

A Amman, la capitale jordanienne, les manifestants ont tenté de prendre d'assaut l'ambassade d'Israël, inoccupée depuis l'évacuation de son personnel il y a peu. La police a dispersé une foule de plusieurs milliers de personnes à coups de gaz lacrymogènes. De même, à Istanbul, des manifestants ont tenté d'attaquer le consulat israélien.

Le ministère de la Santé de Gaza a initialement fait état de 500 personnes tuées dans l'explosion de l'hôpital mardi soir, avant de réviser ce bilan à 200 ou 300 personnes.