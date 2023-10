Israël/Tensions à la frontière nord : le gouvernement a approuvé l'évacuation de localités supplémentaires

Selon le plan approuvé, l'évacuation et leur installation seront effectuées par l'armée israélienne

Le gouvernement a approuvé mercredi l'évacuation de localités supplémentaires dans le nord du pays sur un rayon de cinq kilomètres alors que les tensions restent vives avec le mouvement terroriste Hezbollah. Selon le plan approuvé, l'évacuation sera effectuée par Tsahal, et les habitants seront placés dans des infrastructures d'accueil.

"Compte tenu de la réalité sécuritaire et de la possibilité que les opérations militaires ne se développent également dans le front nord, il n'est pas possible de maintenir la sécurité de la population ni d'assurer l'approvisionnement en produits et services de base pour elle dans un rayon de 5 km du nord à la frontière sauf par l'évacuation organisée de la population", indique la décision du gouvernement. Des centaines de millions de shekels seront alloués au programme, qui proviendront des fonds de la coalition. Le pouvoir de décider de l'évacuation a été donné au ministre de la Défense et au Premier ministre, qui annonceront la date de l'exécution, qui aura lieu dans les 24 heures suivant l'ordre donné, par Tsahal et le commandement du Nord. Suite à la décision d'aujourd'hui d'élargir l'évacuation, d'autres localités se joignent désormais à l'évacuation comme Kiryat Shmona.

Oren ZIV / AFP Une position près du village de Shtula, dans le nord d'Israël

L'Autorité nationale d'urgence (EIA) a annoncé au ministère de la Défense et à l'armée israélienne que les résidents du nord vivant jusqu'à 2 km de la frontière libanaise seront évacués vers des maisons d'hôtes subventionnées par l'État. Selon le plan, plus de 10 000 citoyens seront évacués du nord, pour une durée indéterminée, mais cela pourrait durer plusieurs semaines.

Ce mercredi, le ministère des Finances a l'intention d'ajouter les résidents de ces localités à la liste des ayants droit aux subventions. Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Daniel Hagari, a déclaré que "Tsahal est fortement déployé et préparé dans le nord". Nous avons également augmenté nos forces et nous répondons offensivement à toute activité contre nous de manière déterminée". Concernant l'évacuation, il a déclaré qu'elle visait à "réduire les risques de dommages aux vies humaines et à permettre à Tsahal la liberté d'action requis, si nécessaire".