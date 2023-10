Le Hamas aurait envisagé d'enlever plus de 1000 civils et soldats le 7 octobre

"Le Hamas a prouvé qu'il savait importer des armes en provenance de Téhéran, a affirmé un responsable de l'armée israélienne

Un responsable militaire a affirmé qu'au vu de la quantité d'explosifs et des différents dispositifs entre les mains des terroristes palestiniens le samedi 7 octobre, le Hamas avait l'intention d'assassiner encore plus d'Israéliens et d'enlever plus d'un millier de civils et de soldats.

Toutes les munitions militaires ont été transférées dans une base et ont été analysées par des experts. Ces derniers ont précisé que le groupe terroriste qui règne dans la bande de Gaza a développé trois types de sabotage pour enfoncer les portes. Ils ont utilisé des tuyaux importés d'Egypte dans lesquels ils ont placé des explosifs dans le but d'endommager les portes des habitants des localités israéliennes. Selon l'ampleur des moyens découverts, le Hamas s'est préparé à s'introduire dans plusieurs centaines de maisons pour kidnapper des familles entières, mais aussi des membres du personnel de sécurité de ces kibboutzim et des soldats de Tsahal.

IDF Spokesperson Infrastructures civiles utilisées par le Hamas à Gaza

Par ailleurs, l'armée israélienne a également récupéré des charges transformées en mines antipersonnelles, qui selon elle, provenaient de zones de combat en Irak, mais aussi une grande quantité de lance-roquettes ont été saisies, ainsi que des explosifs de fabrication iranienne importés clandestinement dans la bande de Gaza depuis le Liban par le Hezbollah, qui permettent de transpercer les véhicules blindés. Selon les experts, les terroristes ont utilisé des charges conçues pour les fortifications et les bunkers contre des civils. Ils ont activé ces charges qui atteignent une température de plus de 3000 degrés pour brûler les maisons avec les civils à l'intérieur. Des explosifs avec des minuteurs ont été retrouvés fixés sur des chars et des véhicules blindés et civils à proximité du lieu du festival Nova. Certaines de ces charges étaient marquées d'une note en langue arabe pour préciser exactement le lieu où elles devaient être fixées. Aussi, des drones piégés ont été retrouvés pour attaquer l'armée israélienne. "Le Hamas a prouvé qu'il savait importer des armes en provenance de Téhéran, d'en produire sous diverses formes, de manière indépendante et en grande quantité", a conclu l'armée israélienne.